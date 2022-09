Il Ministero dell’Istruzione ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’anno scolastico 2022/2023, delle somme da destinare alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 365 del 07.07.2022, ha confermato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I destinatari dell’intervento di cui al presente Avviso sono gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Torre del Greco e residenti in Campania, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato nell’anno 2022 e in corso di validità, rientrante in una delle due seguenti fasce:

FASCIA 1: ISEE compreso tra € 0 ed € 10.633,00

FASCIA 2: ISEE compreso tra € 10.633,01 ed € 13.300,00.

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che eventualmente residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.

Il Comune di Torre del Greco ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria per consentire l’acquisto di libri di testo, secondo gli importi totali predefiniti in funzione della classe di frequenza, così come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 323 del 04/08/2022.

