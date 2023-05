In considerazione dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica “106° Giro d’Italia” rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli, con Determinazione Dirigenziale n. 3302 del 23.04.2023 con allegato programma e percorso della competizione che si svolgerà il giorno 11.05.2023 attraversando alcune arterie principali della città, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1579 del 03 Maggio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA NAZIONALE (da Via Prota a Via Purgatorio) – VIA PURGATORIO (da Via Nazionale a Via Circumvallazione) – VIA CIRCUMVALLAZIONE (da Via Purgatorio a Corso Vittorio Emanuele) – CORSO VITTORIO EMANUELE (da Via Circumvallazione ad Ercolano) Sospensione temporanea della circolazione al passaggio della competizione ciclistica il giorno 11 Maggio 2023 dalle ore 13.30 alle ore 18.00;

• VIA NAZIONALE (da Via Prota a Via Purgatorio) – VIA PURGATORIO (da Via Nazionale a Via Circumvallazione) – VIA CIRCUMVALLAZIONE (da Via Purgatorio a Corso Vittorio Emanuele) – CORSO VITTORIO EMANUELE (da Via Circumvallazione ad Ercolano) Divieto di Sosta con rimozione coatta su entrambi i lati delle carreggiate il giorn0 11 Maggio 2023 dalle ore 00.01 alle ore 18.00.