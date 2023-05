Si è tenuto ieri, a Torre del Greco, un incontro al quale sono stati invitati tutti i candidati sindaco della città del corallo.

L’evento è stato organizzato dal Forum dei Giovani ed ha visto la presenza di Michele Battiloro, Luigi Caldarola, Luigi Mennella e di Eligio Poetini.

Al dibattito che ha messo faccia a faccia i candidati aspiranti a prendere le redini della città non era presente Ciro Borriello, anche quest’ultimo nell’elenco degli aspiranti primo cittadino della tornata elettorale che chiamerà alle urne i torresi domenica 14 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).







All’indomani del confronto organizzato dal Forum del Giovani, giungono le dichiarazioni di Ciro Borriello: “Mi è dispiaciuto constatare come la mia mancata partecipazione al confronto tra candidati sindaci organizzato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco sia stata oggetto di stucchevoli strumentalizzazioni” dice in riferimento all’appuntamento promosso all’interno degli ex Molini Meridionali Marzoli.

“La mia decisione di non prendere parte a nessun confronto organizzato in campagna elettorale – sottolinea Borriello – era stata comunicata con largo anticipo ai rappresentanti del Forum dei Giovani”.

Parlare di assenza non è corretto, assente è chi non si presenta senza preavviso.

Mi amareggia che un errore simile venga da un organismo istituzionale che dovrebbe essere super partes e rappresentare le legittime posizioni di tutti i giovani di Torre del Greco”.