Ercolano – Con tutto il rispetto e la solidarietà per la popolazione di Gallarate, ma trovo quantomeno inopportuna questa roba pubblicata dal suo sindaco: innanzitutto il contributo del Governo non è destinato a tutta la popolazione, ma solo a quella che versa in condizioni di difficoltà economiche, ma poi voler mettere sullo stesso piano le condizioni economiche e il tessuto sociale di Gallarate con quello di Ercolano non sta né in cielo né in terra.

Se il suo Comune ha ricevuto meno fondi è perché evidentemente lì ci sono meno, molto molto molto meno, condizioni di disagio. A me sarebbe piaciuto non ricevere neanche un euro perché avrebbe significato che la nostra popolazione se la passa bene. Invece, purtroppo, non è così.

Gli auguro di non sentire mai le decine di storie di grande disagio che qui ascoltiamo tutti i giorni e di non vedere mai le lacrime di tanti padri di famiglia messi in ginocchio da questa situazione. Di certo, con i fondi stanziati dal Governo a Ercolano non si arricchirà nessuno, al massimo ci sarà qualche famiglia che tirerà avanti qualche giorno con un po’ meno affanno.

In questo frangente siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e non è il caso di utilizzare questo momento di crisi per becere rivendicazioni politiche e per portare avanti la solita retorica antiSud.