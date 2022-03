Sarà intitolato alla memoria delle vittime del disastro ferroviario di Balvano, lo spazio antistante l’ingresso del Cimitero di Ercolano.

La cerimonia di intitolazione si terrà giovedì 3 marzo alle ore 16. Nel giorno in cui ricorre il 78esimo anniversario della strage, che costò la vita a 600 persone che viaggiavano su un treno merci lungo la tratta Napoli-Potenza.

“Mai come in questo momento storico – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – dobbiamo ricordare il passato per evitare di fare gli stessi errori.

Quel 3 marzo del 1944 andarono incontro alla morte uomini, donne, bambini, soldati e macchinisti. ù

La strage dimenticata della fame. Oltre 600 le persone morte, quasi tutti campani, 82 erano di Ercolano, rimaste bloccate – continua – per ore nel cuore della notte in una delle tante gallerie della tratta Napoli-Potenza, a bordo di un treno merci.

Gente sopravvissuta ai bombardamenti, ma che proprio a causa della guerra erano su un treno merci, per raggiungere una città, un villaggio per barattare qualcosa – conclude il primo cittadino di Ercolano – in cambio di cibo”.