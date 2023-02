“La realizzazione del Palazzetto dello Sport e la riapertura dello Stadio Solaro sono tra le nostre priorità e lo sanno bene tifosi e sportivi della città di Ercolano. Non serve protestare per incontrare l’Amministrazione e i tecnici comunali visto che fino ad ora abbiamo sempre dialogato con loro e continueremo a farlo” – è quanto dichiarano in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, Aniello Iacomino, il consigliere delegato allo sport.

“E’ di questi giorni la presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport, finanziato con circa un milione e ottocentomila euro di fondi del PNRR, e che sarà realizzato in un’area all’interno dell’istituto scolastico Maiuri. Un’opera che mancava alla nostra città, un impianto polivalente che sarà messo a disposizione delle associazioni sportive di Ercolano” – spiegano gli esponenti dell’Amministrazione.

“Per quanto concerno lo Stadio Solaro, che come tutti sappiamo è stato chiuso a causa del cedimento di una parte del muro dopo la bomba d’acqua che ha interessato la nostra città, gli uffici comunali si sono già attivati per la manutenzione della recinzione, in modo da permettere alle scuole calcio di ritornare a utilizzare la struttura a breve. Inoltre stiamo lavorando per la riparazione dell’impianto di riscaldamento per i locali degli spogliatoi, propedeutici per ottenere la certificazione antincendio. Per il rifacimento del muro è in dirittura d’arrivo il progetto che sarà approvato a breve in giunta. Infine per quanto concerne la tribuna ospiti, altra promessa di questa Amministrazione, nel mese di marzo si potrà passare all’aggiudicazione definitiva dei lavori” – afferma il sindaco.

“Noi stiamo facendo la nostra parte, certo la burocrazia non gioca a nostro favore, ma non ci siamo mai sottratti al dialogo con la tifoseria e con le associazioni sportive, per questo non comprendo il motivo della protesta” – conclude Buonajuto.