Ercolano – Ercolano, entra in funzione la prima casetta dell’acqua

L’impianto di Acquatec realizzato a via Doglie nei pressi dello stadio Solaro

E’ entrata in funzione la prima casetta dell’acqua sul territorio di Ercolano. L’impianto realizzato da Acquatec si trova in Via Doglie nei pressi dello stadio Solaro. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Ciro Buonajuto, il presidente del consiglio comunale Luigi Simeone e il responsabile relazioni con gli enti di Acquatec, Domenico Imperatore.

“Con l’installazione di questa prima casetta dall’acqua offriamo un servizio all’intera comunità. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per la realizzazione di altri due analoghi impianti in Piazza Pugliano e in via San Vito. In questo modo, offriamo il nostro fattivo contributo alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione della sostenibilità ambientale” – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto.

L’erogatore automatico sarà fruibile della cittadinanza 24 ore su 24 attraverso l’utilizzo di card e di monetine. Il costo dell’acqua è di 5 centesimi al litro sia la naturale che la frizzante fredda. Con la card è possibile usufruire di tutti gli impianti ubicati sul territorio regionale che espongono il marchio Acquatec. L’acqua erogata verrà campionata trimestralmente per verificarne la perfetta salubrità.