Incoraggiare e incrementare il turismo, gli scambi nelle arti, nella cultura e quelli formativi tra le istituzioni educative con l’obiettivo di rinsaldare sempre di più il rapporto tra Ercolano e gli Stati Uniti d’America.

E’ stato sottoscritto mercoledì a Villa Campolieto il gemellaggio tra la città di Ercolano e quella di Pompano Beach dello stato della Florida.

“Quello con la città perla della Florida è il primo gemellaggio ufficiale con la città di Ercolano.







Un’azione che consolida sempre di più il rapporto che ci unisce con gli Usa e abbiamo voluto farlo alla presenza degli alunni del Tilgher, perché vogliamo che i nostri alunni si sentano a casa in ogni parte del mondo” – ha dichiarato il primo cittadino Ciro Buonajuto.

“Il gemellaggio offrirà opportunità concrete di crescita economica e sviluppo. La condivisione di tradizioni, eventi culturali e scambi artistici contribuirà alla crescita culturale di entrambe le nostre comunità” – ha dichiarato Paul Finizio, vicepresidente del gemellaggio Usa-Italia.

“Mi auguro che questa collaborazione tra Ercolano e Pompano Beach possa rappresentare una opportunità per gli studenti di studiare all’estero e partecipare a programmi di scambio che promuovono la comprensione interculturale” – ha sottolineato Antonella Brancaccio console italiano ad Orlando.

“Oggi costruiamo idealmente un ponte tra le due città, un ponte che dovrà servire a far conoscere le nostre bellezze dalle ville vesuviane al parco archeologico, dal Vesuvio ai nostri prodotti, senza dimenticare le nostre tradizioni, i mestieri più antichi” – ha spiegato nel corso del suo intervento l’assessore con delega al turismo Anna Giuliano.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto; del vice presidente del gemellaggio di Pompano, Paul Finizio; del Console Italiano Onorario ad Orlando, Antonietta Brancaccio; il presidente di Casa Italia Miami, Augusto Cavalli; del rappresentante della camera di commercio americana in Italia, Massimo Petrone; dell’assessore al turismo, Anna Giuliano; del presidente del consiglio comunale Luigi Simeone, dei consiglieri comunali e assessori della città degli Scavi, oltre che dei rappresentanti delle forze dell’Ordine e una delegazione degli alunni dell’Istituto Superiore Tilgher di Ercolano.

Pompano Beach si trova sulla costa orientale della Florida, sulle rive dell’Oceano Atlantico. Famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline dell’oceano. La spiaggia di Pompano Beach è una delle principali attrazioni, ed è un luogo popolare per attività come il nuoto, il surf e la pesca.