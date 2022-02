Ercolano. Buonajuto: “Un hub vaccinale pediatrico permanente in una scuola”

“Teniamo aperte le scuole e ci mandiamo team di medici a vaccinare gli alunni. Oggi la scuola Rodinò di Ercolano ha messo nuovamente a disposizione i propri spazi per permettere la vaccinazione anti covid19 dedicata agli alunni tra i 5 e gli 11 anni che hanno partecipato all’open day dello scorso 4 gennaio. Grazie alla sinergia con l’Asl Napoli 3 Sud acceleriamo la campagna vaccinale tra la popolazione scolastica, così possiamo garantire la didattica in presenza ed un prosieguo regolare dell’anno scolastico” – è quanto dichiara il sindaco Ciro Buonajuto.

“Ad Ercolano diamo seguito all’appello del Capo dello Stato, che nel suo discorso di giuramento in Parlamento, ha sottolineato che la ripresa di ogni attività è legata alla diffusione dei vaccini che proteggono noi stessi e gli altri. Per questo ho rinnovato alla dirigenza sanitaria dell’Asl di poter prevedere la realizzazione di un hub vaccinale permanete in una scuola o una serie di open day vaccinali in tutti gli istituti scolastici della nostra città dedicati agli alunni e alle loro famiglie, in particolar modo nelle aree più disagiate, per far sentire la presenza delle Istituzioni e che la sanità pubblica c’è ed è accanto a tutti. Infine vorrei ringraziare l’assessore regionale con delega alla scuola, Lucia Fortini, per aver fatto visita al personale scolastico e sanitario impegnato ad Ercolano” – conclude il primo cittadino.

L’assessore Fortini ha visitato il plesso scolastico di via IV Novembre, ad accoglierla Anna Giuliano, assessore comunale con delega all’Istruzione, Mariarca Cascone, assessore comunale con delega alle politiche sanitarie, e i consiglieri comunali Andrea Fiengo, Aniello Iacomino, Enrico D’Agostino, dal dirigente scolastico Velio Scarane, e dai dirigenti dell’Asl Gaetano D’Onofrio e Pierluigi Pecoraro.