Ercolano, al via i lavori per il ponte di Via Semmola. Ecco i dettagli

Al via i lavori per il ripristino del ponte di via Semmola ad Ercolano. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni che porteranno alla riapertura al traffico veicolare. Il progetto prevede la connessione tra la sede stradale di via Semmola ed il ponte che attraversa l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.



“Riaprire al transito via Semmola era uno degli impegni di questa amministrazione. Un’opera che realizzeremo con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della società SIS, concessionario delle Autostrade A3. Potrebbe anche interessarti:

In Campania c’è il comune più piccolo d’Italia e uno dei borghi più belli del Belpaese: scopri dove

Grazie a questo intervento ridurremo la pendenza del ponte e saranno previsti un semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale e provvederemo all’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, oltre a bande sonore e una nuova segnaletica. Si avvia a conclusione un annoso problema, che ha creato non pochi problemi alla città di Ercolano” – spiegano in una nota Ciro Buonajuto e Luigi Luciani, rispettivamente sindaco e vicesindaco con delega ai lavori pubblici del Comune di Ercolano. “Nei prossimi mesi porteremo a termine numerosi altri cantieri, di cui quello strategico di via Cortili-via Mare, ed altri ne apriremo, nell’ottica di migliorare sempre di più i servizi in città. Stiamo cogliendo tutte le opportunità di finanziamento ed utilizzando con buon senso le risorse comunali. Oggi è senz’altro una giornata felice per la nostra città” – concludono sindaco e vicesindaco.