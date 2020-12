Torre Annunziata – Nei giorni 3 e 4 dicembre, dalle ore 06,00 alle ore 17, sarà istituito il divieto di sosta lungo corso Vittorio Emanuele III, dal civico 373 al civico 475, per il completamento del servizio di potatura degli alberi;

– Il giorno 3 dicembre, dalle ore 07,00 e fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto di sosta e transito lungo corso Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra via Cavour e l’intersezione con via Cuparella, al fine di espletare urgenti e improrogabili attività di Polizia Giudiziaria;

– Al fine di consentire le riprese della serie tv “L’amica geniale”, dalle ore 08,00 dell’8 alle ore 24 dell’11 dicembre, e dalle ore 08,00 del 15 alle ore 22 del 16 dicembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto compreso tra Largo Fabbrica d’Armi e il civico 20 di via Eolo; in via Tosello, dal civico 2 al 42; in vico Giglio, all’altezza del civico 7.