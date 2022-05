San Giorgio a Cremano diventa città cardioprotetta. Sono 30 i defribillatori installati sul territorio, in punti strategici tra cui i plessi degli istituti comprensivi e nelle scuole superiori; in Villa Falanga, presso il Comando di Polizia Municipale e sulle auto della PM: nei tre centri sociali anziani: in via Sandriana, via Guido Rossa ed ex plesso Cena.

Questi ultimi strumenti salvavita si aggiungono a quelli già presenti in città nelle sedi comunali (Piazza Carlo di Borbone, Villa Bruno e Via Galdiero 1), in Villa Vannucchi, presso il Centro Polifunzionale e nel cimitero cittadino.

Ancora altri ne saranno posizionati progressivamente.

Di questi defribillatori, i 5 posizionati nei centri anziani, nella sede del Laboratorio Città dei Bambini e delle Bambine e presso la Polizia Municipale, sono stati acquistati grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana, nell’ambito del progetto dal titolo: “Prevenzione della morte cardiaca improvvisa”.