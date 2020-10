Napoli – De Luca: “mascherine, ventilatori, tamponi: necessario riequilibrare le forniture con il Nord”.

Di seguito il comunicato integrale del governatore della Campania, Vincenzo De Luca:

“Nei mesi di febbraio, marzo e aprile abbiamo condiviso l’idea della Protezione Civile di dare nelle forniture sanitarie (mascherine, ventilatori, tamponi) priorità alle regioni del Nord, che avevano numeri di gran lunga più elevati di contagi.

È stata una decisione di responsabilità nazionale.

Ma questa situazione, poi, si è protratta d’estate, fino ad oggi, mentre il numero dei contagi si è omologato in tutta Italia.

La Campania, da febbraio ad oggi, ha ricevuto il 60% in meno di forniture sanitarie rispetto a Lombardia e Veneto.

Questa sperequazione dev’essere corretta rapidamente.

Chiediamo al commissario Arcuri: 1 milione di test rapidi per le scuole, 1 milione di test antigenici rapidi e 30 macchinari per la lettura dei test.

Inoltre, abbiamo chiesto 294 ventilatori polmonari, 116 monitor, 20mila caschi per la ventilazione dei pazienti, 116 ventilatori per il trasporto in ambulanza dei pazienti.

Oggi è assolutamente necessario riequilibrare le forniture.

Ci aspettiamo che questo avvenga subito”.