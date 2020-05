San Giorgio a Cremano – Portici – Ercolano – Tre Sindaci uniti nella commemorazione della strage di Capaci.

“Le nostre Comunità insieme per la legalità e per la ripresa economica delle nostre Città”, ha commentato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

“Abbiamo deciso con il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e di Ercolano Ciro Buonajuto di testimoniare con questa foto l’unita degli Enti Locali contro qualsiasi sopruso e per ringraziare chi in questo periodo ha lavorato per salvare le vite della nostra collettività”, così il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

“Quel pomeriggio la strage di Capaci ha travolto ogni cosa. Ricordo – scrive il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto – come se fosse ora le prime immagini in tv e il silenzio di quei momenti. Grazie a Uomini come Giovanni Falcone, al suo sacrificio e a quello delle persone che quel pomeriggio erano con lui, sono stati fatti enormi passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata. Tanti ancora ce ne sono da fare e proseguire su quella strada è l’unico modo che abbiamo per onorare la memoria di queste persone”.