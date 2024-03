Con pec del 12.3.2024 la curatela fallimentare ha inviato ai creditori insinuati al passivo il rendiconto della propria gestione – così via social l’Avv. Monica Cirillo –

Il giudice delegato al fallimento ha ordinato il deposito in cancelleria di detto rendiconto ed ha fissato l’udienza per l’esame del medesimo al 16/04/2024 alle ore 09:45, con termine per presentare osservazioni e contestazione fino a cinque giorni prima dell’udienza.







Preme sottolineare che nello stesso rendiconto la curatela fallimentare ha precisato che “con l’approvazione del Rendiconto finale, nessuna sostanziale modifica e nessun pregiudizio vi sarà per i creditori insinuati allo stato passivo, tra cui gli obbligazionisti, sia perché all’esito dei giudizi i curatori procederanno a depositare eventuali Progetti di Riparto Supplementari, distribuendo le future somme in entrata, fino alla completa estinzione dei giudizi ed alla chiusura dei fallimento Deiulemar SdF, sia perché nel frattempo agli stessi verranno, comunque, garantiti tutti i servizi ad oggi in essere tra cui i servizi di call center, di ricezione ed informazione in sede, di gestione delle Pec, delle istanze di variazione anagrafica, di successione ereditaria ed ogni altro servizio, continuando in prorogatio l’attività della curatela.”

Ciò significa che in caso di esito favorevole dei giudizi ancora in corso, verranno depositati Progetti di Riparto Supplementari, distribuendo le future somme in entrata fino alla completa estinzione dei giudizi e alla definitiva chiusura del fallimento Deiulemar SdF