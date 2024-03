“Nel 2024 inaugureremo tre asili nido 0-36 mesi sul territorio di Ercolano, uno dei quali sarà allestito all’interno degli spazi del Museo Archeologico Virtuale” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“L’apertura di un asilo nido negli spazi del MAV non solo amplia le opzioni di cura per le famiglie di Ercolano, ma vuole anche promuove l’accesso alla cultura e all’apprendimento fin dalla più tenera età. Questo è un passo importante nella costruzione di una comunità inclusiva, dove l’educazione e la cultura sono alla portata di tutti. Insieme agli altri due asili nido che apriranno nell’Istituto Rodinò e negli spazi di Via Viola, il nostro impegno per il benessere e lo sviluppo dei nostri bambini è più forte che mai. Queste nuove strutture offriranno un ambiente accogliente e professionale per i nostri piccoli cittadini, fornendo loro le basi per un futuro luminoso e promettente” – conclude il primo cittadino di Ercolano.







L’istituzione di uno spazio dedicato all’infanzia all’interno del MAV è reso possibile grazie alla rifunzionalizzazione di alcuni locali di proprietà del Comune. Inoltre parallelamente a questa attività entro la fine dell’anno saranno anche completati i lavori di ristrutturazione del Teatro del Museo resi possibili grazie a un cofinanziamento di Comune e Città Metropolitana.