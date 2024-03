Pop 48, questa la new fashion joint venture che vede come protagoniste assolute due manager di successo della moda partenopea e non solo: Ester Gatta e Simona Varriale.

Una partnership che si preannuncia già vincente considerando l’esperienza pluriennale di entrambe in un segmento d’impresa assolutamente complesso ma altrettanto affascinante.

Primo step di questa nuova mission, l’apertura di uno store dedicato alla young people “in rosa” nel cuore del quartiere Chiaia a Napoli, in via Carducci 48, denominato per l’appunto “POP48”, che si terrà il prossimo venerdì 15 marzo a partire dalle ore 10 di mattina, per poi proseguire fino alle 20,00 con un evento clou by Glitter Bar & Music.







Tante sorprese ed originali cadeaux per tutte le selezionatissime clienti, dalle teenagers alle signore evergreen nello spirito e nel look che amano indossare capi giovanili ma ricercati, dalle tonalità vivaci che colorano di brio, allegria e vitalità la loro quotidianità “night and day”.

MC. Izzo