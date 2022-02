Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto oggi il punto della situazione legata alla pandemia.

“La situazione – ha dichiarato il governatore della Campana – va rapidamente migliorando. Credo che ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall’epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità.

Dobbiamo ritornare – prosegue – a offrire servizi rapidi anche a pazienti non Covid. Se la situazione prosegue così – conclude il governatore campano – credo già per fine mese potremo cominciare a riaprire reparti che avevamo chiuso per curare pazienti Covid”.