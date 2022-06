“Stiamo finamente uscendo dalla pandemia ma non possiamo rilassarci. In Portogallo siamo al 37% di contagio perché purtroppo c’è un’altra variante, Omicron 5, che è maledettamente contagiosa e che è arrivata già in Germania.

Siccome per questo periodo estivo attendiamo un fiume di turisti proveniente da tutta Europa, dobbiamo sapere che corriamo dei rischi.

Quindi prudenza da parte di tutti. Mi rendo conto che si sta meglio senza mascherina, soprattutto in estate.

Ma dobbiamo stringere ancora un po’ i denti, in attesa del nuovo vaccino, già brevettato da Pfizer, che ci consentirà di vivere il Covid come un’influenza annuale. Facciamo attenzione e continuiamo a usare la mascherina soprattutto in casi di assembramento”.

Lo dichiara il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.