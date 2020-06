Castellammare di Stabia – Un cittadino di Castellammare di Stabia il 30 maggio è risultato positivo al Covid-19.

Si tratta di un 61enne che attualmente si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, in buone condizioni, insieme al suo nucleo familiare.

Sale a 3, dunque, il numero dei pazienti positivi in città, segnale evidente che il Covid è ancora in circolo e che è necessario comportarsi con attenzione e cautela in questa fase di convivenza col virus.

“Chi pensa che l’emergenza sia venuta meno, si sbaglia di grosso. Basta una leggerezza per vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti in questi mesi. Per questo motivo, è fondamentale rispettare le regole, indossare sempre la mascherina in modo corretto, lavarsi spesso le mani, evitare assembramenti.

Continuiamo a remare insieme e a restare uniti. Insieme ce la faremo”, commentano dal Comune.