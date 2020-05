Torre del Greco – Ritorna il grafico sviluppato dall’astrofisico Clementina Sasso.

La curva che somma dei decessi con i guariti si avvicina alla curva dei contagiati totali

Vediamo che la situazione in città va via via migliorando .

Infatti, con le tre guarigioni di ieri, il numero dei positivi attuali scende a sei.

Altro dato da tenere a mente, è che da 12 giorni non si registrano casi di positività a Torre del Greco.