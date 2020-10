Castellammare di Stabia – Un nuovo preoccupante incremento dei contagi si è registrato oggi a Castellammare di Stabia. Sono 25 i cittadini che in queste ore hanno ricevuto l’esito positivo del tampone per Covid-19, tra cui un bambino di 4 anni, una bambina di 5 anni e cinque ragazzi in età adolescenziale.

“Stiamo vivendo un momento delicato e impegnativo – scrive il sindaco Gaetano Cimmino – . E in questa fase è necessaria la collaborazione di tutti voi: il rispetto delle regole, il distanziamento sociale, l’osservanza delle disposizioni regionali e nazionali sono elementi essenziali per limitare la diffusione del contagio. Sono in costante contatto con l’Asl e mi pervengono notizie circa nuove misure restrittive che potrebbero arrivare a breve dalla Regione Campania.

La buona notizia di giornata consiste nella guarigione di 6 pazienti, un bel segnale per tutti quelli che oggi stanno combattendo la loro battaglia col virus e che spero possano guarire in fretta. Sono al lavoro e non mi fermerò un solo istante per garantire la tutela della salute pubblica.

Restiamo uniti e remiamo insieme. Soltanto così tutto potrà davvero andare per il meglio. La situazione attuale è complessa, ma sono certo che con pazienza, maturità e senso di responsabilità insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.