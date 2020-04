Castellammare di Stabia – Ecco l’ultimo bollettino pubblicato nella serata del 5 aprile 2020:

“Nessun nuovo caso di Covid-19 è stato registrato in serata a Castellammare di Stabia. Ma negli ultimi giorni emerge un quadro allarmante: sono già 9 gli operatori sanitari stabiesi finora risultati positivi al coronavirus, di cui uno purtroppo ieri ha perso la vita. Sono proprio loro le persone più esposte sul nostro territorio. E necessitano di adeguate tutele, per la salvaguardia non solo della propria salute, ma anche di quella delle loro famiglie e di tutti i pazienti”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“Il contagio – prosegue il sindaco Cimmino – si trasmette anche con brevi contatti ravvicinati ed è difficile contenerne gli effetti senza le opportune forme di tutela, soprattutto per chi è costretto ad affrontare la battaglia in prima linea: penso ai medici, agli infermieri, al personale ospedaliero, agli operatori sanitari. Mi batterò per far uscire fuori i nomi dei responsabili di questa assurda vicenda e continuerò ad impegnarmi per salvaguardare l’incolumità di tutti i miei concittadini.

Restano 26 i cittadini contagiati a Castellammare: 20 sono tuttora positivi, 2 sono guariti e 4 sono deceduti. In isolamento domiciliare con sorveglianza ci sono 108 persone, identificabili come casi sospetti o come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone”.