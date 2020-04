Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.410 con altri 30 casi riscontrati su 2.528 tamponi, 73.094 dall’inizio della pandemia.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati sui tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 494 di cui 9 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno: 418 di cui 2 positivi; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 240 di cui 2 positivi; presso l’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 145 di cui 2 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino 83 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 138 di cui 6 positivi; presso il Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 68 di cui nessuno positivo;

all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 456 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale di Nola 76, di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 80, di cui 4 positivi; all’Ospedale di Eboli 97 di cui nessuno positivo; presso il Laboratorio del CEINGE 117 di cui nessuno positivo; presso il Laboratorio BIOGEM 116 tamponi di cui 3 risultati positivi. Nella scheda il riepilogo della giornata di analisi presso i centri abilitati.

La notizia di oggi riguarda i guariti, rimasti 1.220. Non si fermano i decessi, però. Con 6 nuove vittime il bilancio sale a 358. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, diffuso stasera con la tabella del Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi sono 544 (+4), in terapia intensiva 33 (-4), mentre 2.225 (-74) si trovano in isolamento domiciliare. Sono 2.802 i positivi effettivi, detratti guariti e deceduti. Il contagio quotidiano cresce con regolarità, seppur a ritmi inferiori rispetto alle scorse settimane. Di qui l’allarme del Governatore per la violazione del distanziamento sociale nel primo giorno di apertura alle passeggiate e alle corse. Da oggi footing e jogging sono vietati, come vedremo più avanti. Intanto, l’Unità di crisi ha fornito il consueto riepilogo pomeridiano. In Campania i positivi al Covid-19 per province sono: a Napoli 2.405 (di cui 903 Napoli Città e 1502 Napoli provincia); a Salerno 656, ad Avellino 451, a Caserta 417, a Benevento 177. Altri in fase di verifica Asl 274.