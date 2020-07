Napoli – Il settimo positivo non è stato ancora aggiunto nella mappa per provincia, in attesa dell’eventuale conferma. Non ci sono stati decessi nell’ultimo giorno, né guariti. I morti restano 432 e i guariti 4.094.

La situazione di crescita del contagio sembra ormai stabilizzata in Campania, in linea con un trend al rialzo che caratterizza l’intero territorio nazionale. Il virus circola con maggiore forza da qualche settimana, soprattutto per la spinta che arriva dall’Estero. Nel mondo, stando ai dati, questa è la fase più acuta dall’inizio dell’emergenza nell’inverno scorso.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 16 (+3) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 233 (+38) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 237 (-9) contro i 4.779 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.665 (+3), a Salerno 700, ad Avellino 572, a Caserta 584 (+3), a Benevento 209. Aggiunti i casi già confermati (6 su 7).