“Vista la recrudescenza dei casi di contagio da Covid, in questo periodo stanno aumentando le richieste di vaccinazioni soprattutto da parte di anziani e persone fragili.

Pertanto la Asl Na 3 Sud ha disposto l’apertura del centro vaccinale in Via Mazzini tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica, dalle 8.00 alle 14.00 (ultimo ingresso alle 13.30) e non più esclusivamente il martedì e mercoledì come deciso in precedenza.

Vi ricordo nuovamente che il nostro polo vaccinale è uno dei pochi rimasti aperti in provincia di Napoli e quindi punto di riferimento anche per i comuni limitrofi del Vesuviano e in alcuni casi anche per il capoluogo.

Questo anche grazie all’efficienza dei medici di medicina generale e alla costante e attenta accoglienza dei nostri ai volontari di Protezione Civile che continuano ad assicurare presenza e assistenza, proprio come hanno fatto anche nei giorni di festa.

Gli ultimi report dell’Istituto Superiore di Sanità mettono in evidenza che il pericolo di contagio è più alto nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto la quarta dose da meno di 120 giorni. A tutti però va comunque la raccomandazione di comportarsi con la massima responsabilità per se stessi e per gli altri”.

Lo rende noto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.