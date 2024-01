Un incontro sul tema del Condono edilizio si è tenuto a Palazzo San Giacomo tra il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il direttore generale del MIC e Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Luigi La Rocca.

Presenti anche il Vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, il Dirigente della Sovrintendenza Rosalia D’Apice e il Presidente della Commissione Locale Paesaggio Alessandro Castagnaro.

Sono state esaminate le criticità emerse in questi mesi e definite nuove modalità per un rapido esame delle pratiche in aree sottoposte a vincolo.







Si è convenuto, dunque, di realizzare, entro un mese, un aggiornamento del protocollo di collaborazione sulle pratiche di condono – che risale al 2011 – per rendere le procedure più veloci.

Nei prossimi giorni si terranno incontri tecnici, in particolare per esaminare i casi dei cosiddetti ‘abusi minori’ diffusi sull’intero territorio comunale per pervenire ad un più rapido esame.

Sarà data priorità anche alle pratiche già istruite e al vaglio della Sovrintendenza.

Un percorso condiviso con la Commissione Urbanistica consiliare.

L’obiettivo condiviso è fornire risposte concrete ai cittadini, nel rispetto delle norme vigenti, attraverso una riorganizzazione del lavoro degli uffici, nel solco del percorso già avviato dall’Amministrazione Comunale anche sul piano del reperimento di ulteriori risorse umane.