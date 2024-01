Corsi di primo soccorso nelle scuole del territorio di Torre del Greco e spettacoli finali dei corsi di ginnastica e ballo per anziani e di danza per i bambini.

Sono le principali attività al centro delle iniziative svolte lo scorso mese di dicembre nell’ambito di “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati”, il progetto promosso in qualità di ente capofila dall’associazione Ro.Di. Danza Asd e Culturale affiliata a Opes e finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Sport di tutti-Quartieri 2021”.

Un programma che da inizio 2023 e fino ai primi mesi del 2024 mira, attraverso il coinvolgimento di quindici realtà cittadine e otto strutture dislocate in tutta la città, a favorire la partecipazione di 500 soggetti appartenenti alle cosiddette categorie fragili.







Dicembre in particolare è stato un mese durante cui si è pensato di mettere al centro il tema della prevenzione e del benessere.

In particolare, sono stati promossi corsi di Blsd (primo soccorso) all’interno dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi e presso la sede della Ro.Di. Danza: i circa 50 partecipanti hanno potuto apprendere e mettere in pratica le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore, manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

Sempre sul fronte della prevenzione, organizzate 70 visite vascolari gratuite (sempre presso la sede della Ro.Di Danza) e incontri tra psicologi e studenti per affrontare il delicato tema del Cyberbullismo.

Sempre a dicembre si è svolto l’evento conclusivo del corso promosso dall’associazione Terza Giovinezza dedicato alla ginnastica dolce e ai balli per anziani: i circa 50 partecipanti si sono esibiti all’interno dell’ex palestra Gil in uno spettacolo apprezzato e applaudito a scena aperta dai presenti.

Momento diverso, ma ugualmente emozionante è stata l’esibizione a Pagani dei 40 bambini del corso di danza – suddivisi in sei gruppi – protagonisti del premio Resilienza Salerno Edition organizzato dall’associazione affiliata Opes Danza.

Infine, presso i locali messi a disposizione dalla parrocchia di San Vincenzo a Postiglione si è tenuto lo spettacolo finale del corso di teatro e canto.

Le attività di “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati” proseguiranno nelle prossime settimane per concludere tutte le attività previste dal progetto.