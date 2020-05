“Auguri ai nuovi dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia! Ieri mattina ho salutato i primi otto assunti del concorso che abbiamo messo in campo per garantire all’ente un ricambio generazionale”. Lo ha reso noto via social il sindaco Gaetano Cimmino.

“Erano 35 anni che il Comune non effettuava un concorso pubblico, prosegue il sindaco. Noi abbiamo avuto coraggio e determinazione. Ed ho voluto in prima persona augurare buon lavoro ai nostri nuovi assunti.

Nuova linfa per la macchina comunale che, sono certo, troverà nuovo slancio e sarà sempre più dinamica ed operativa. In bocca al lupo! conclude Cimmino.