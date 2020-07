La Banca di Credito Popolare per sostenere l’economia del territorio e quindi le imprese della Regione, sin dai primi segnali della crisi sanitaria, ha posto in essere tutte le misure previste dai Decreti Cura Italia e Liquidità.

Ad oggi, sono state complessivamente valutate ed accolte richieste di nuovi finanziamenti a favore di circa n. 3.000 imprese campane per circa 250 mln di euro, sostenendo la continuità e la ripresa, specie nei settori particolarmente colpiti dall’emergenza.

Su un totale di oltre n. 2.780 richieste di nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro, ad oggi ne sono state accolte il 96% – pari a circa 55 mln di euro – con un’incidenza sul totale del numero delle domande presentate in Campania superiore alla quota Banca in Regione.

Sulle oltre n. 500 richieste di finanziamento oltre i 30.000 euro, abbiamo già accolto positivamente il 74%, ed anche in questo ambito il numero delle domande è ampiamente superiore alla quota Banca in Regione.

Inoltre, BCP ha già erogato – grazie all’accordo formalizzato con SACE – n. 2 finanziamenti per un totale di 6 mln di euro.

La Banca di Credito Popolare ha infine ricevuto e accolto circa n. 2.250 richieste di moratoria e sospensione di rate e finanziamenti, di cui oltre 800 a sostegno di famiglie del territorio.

L’estrema attenzione all’economia reale della Regione in cui opera da oltre 130 anni, ha portato la Banca di Credito Popolare, sin da subito, a mobilitare le proprie forze dimostrando la capacità di gestire con rapidità i processi di cambiamento per affrontare la complessa situazione con risposte immediate.

Per assicurare un efficiente e rapido servizio di supporto alla Clientela, abbiamo inoltre costituito una Task Force dedicata e potenziato i canali di comunicazione per assicurare una maggiore consulenza all’utilizzo delle misure adottate.