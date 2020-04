Sul rapporto Banche – Imprese e sulle novità previste dal recente Decreto Liquidità, il Webinar promosso dal Comitato ODCEC NA2024 che si terrà oggi 9 aprile dalle ore 16:00/17:30.

Per la Banca di Credito Popolare interviene Felice Delle Femine (nella foto a dx), Direttore Generale, sul ruolo che le Banche stanno svolgendo in questo contesto e sulle misure che la BCP ha adottato a sostegno dell’economia per dare supporto in un momento difficile alle Imprese ed alle Famiglie.

INTRODUZIONE

Gerardo De Dilectis

Presidente ANG – Associazione Nazionale Comm.sti Napoli

SALUTI

Antonio Tuccillo

Presidente ODCEC Napoli Nord

RAPPORTO BANCHE/IMPRESE IN FASE DI EMERGENZA

Nando Santonastaso

Giornalista

LE NOVITÀ PREVISTE DAL RECENTE DECRETO LIQUIDITA’

Giuseppe Puttini

Presidente AIDC Napoli

IL RUOLO DELLE BANCHE NEL CONTESTO ATTUALE

Felice Delle Femine

Direttore Generale Banca di Credito Popolare

CONCLUSIONI E MODERAZIONE DEI QUESITI

Enricomaria Guerra