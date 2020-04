Andrea Scala, imprenditore torrese che opera sul lago di Como invita il presidente USA, Trump, per rilanciare il turismo

Invia il presidente americano Donald Trump nella sua casa vacanza per rilanciare il turismo. E’ questa l’iniziativa intrapresa da Andrea Scala (nella foto a sx) – titolare del marchio “Andrea Scala Caffè” e che negli anni scorsi ha collaborato con la redazione de La Torre – per battere la crisi causata dal Covid 19. In una lettera inviata alla Casa Bianca, Scala invita Trump nella sua struttura ricettiva “Il Terrazzino sul Lago” a Bellagio, località turistica sul lago di Como che gestisce insieme alla sua compagna Carolina Ramirez: “Il settore turistico – commenta Andrea Scala – ha subito un danno enorme. Per questa è nata l’idea di invitare il presidente USA Donald Trump a Bellagio, mettendo a disposizione la mia struttura ricettiva. L’idea è quella di invitare persone di spessore, di fama internazionale per tenere i riflettori accesi sul nostro turismo”.

Nella lettera si legge: “L’aspetto che vorrei portare alla tua attenzione è quella del turismo italiano – scrive Scala al presidente USA -, un settore che ha subito un danno enorme, con le catene alberghiere e le strutture ricettive che hanno subito disdette del 90%. Per questo chiedo il tuo aiuto per il rilancio del turismo sul nostro lago e ti invito ufficialmente a Bellagio quando l’emergenza sanitaria sarà terminata”. La missiva segue: “L’invito alla tua persona è legata non solo alla prestigiosa ed importante carica che occupi, ma soprattutto per essere il portavoce di un popolo da sempre amico dell’Italia e per la tua vicinanza e comprensione agli imprenditori di tutto il mondo”.

L’idea è però di estendere l’iniziativa in tutte le località turistiche: “Vivo e lavoro da anni a Bellagio – ci spiega Andrea Scala -, una località splendida e meta ambita da turisti di tutto il mondo. Ma seguo sempre le notizie legate a Torre del Greco, una città che potrebbe sfruttare le sue bellezze per attrarre migliaia di turisti. Invito alle associazioni e gli imprenditori del turismo di Torre del Greco e di tutta la Campania ad intraprendere iniziative simili. Invitare personaggi famosi nelle strutture alberghiere e nelle case vacanza, aiuta a tenere alta l’attenzione sulle località turistiche. Potrebbe essere un’ottima soluzione per ripartire quando l’emergenza sanitaria sarà finita”.