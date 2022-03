Domani, Giovedì 17 marzo alle ore 11,30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo sarà presentata alla stampa la XXVII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Saranno presenti Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera; Antonio De Iesu, assessore alla Legalità Comune di Napoli; Mario Morcone, assessore regionale alla Legalità; Renato Natale, vicepresidente Avviso Pubblico; Mariano Di Palma, coordinatore Libera Campania; Bruno Vallefuoco, referente regionale Libera Memoria.

Quest’anno, il 21 marzo, la XXVII edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, in collaborazione con la Rai si svolgerà a Napoli come piazza principale, ma coinvolgerà tanti luoghi d’Italia.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno – riconosciuta come giornata nazionale con legge dell’8 marzo 2017 – il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.