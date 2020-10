Napoli – Il noto virologo napoletano Giulio Tarro spiega perchè non è necessario indossare sempre la mascherina:

“Il virus c’è stato, c’è ancora in forma minore, è stato fotografato anche in laboratorio, ma si supera. Non vedo perché si debba creare questa contrapposizione tra chi semplicemente ha un approccio diverso e, nel mio caso, anche corrisposto da fatti, ho risolto il colera a Napoli, qualcosa saprò. Le mascherine all’aperto per tutti non servono”.