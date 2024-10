Vico Equense – Cimiteri aperti a orario continuato fino a domenica 3 novembre. E’ quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Vico Equense, capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello in occasione delle commemorazioni dei defunti 2024. E’ stata infatti pubblicata l’ordinanza che dispone l’apertura del cimitero comunale e degli altri cimiteri privati di Moiano, Arola e Montechiaro dalle ore 7.00 alle ore 17.30. “Una decisione presa per evitare affollamenti sia per garantire una maggiore accessibilità anche a coloro che provengono da fuori Città – ha spiegato il sindaco Aiello -. La civiltà di un popolo passa anche e soprattutto dal rispetto per i propri defunti e per chi ha difeso i nostri valori”. Per agevolare il flusso di persone al cimitero comunale sarà messo a disposizione anche un servizio navetta.

Nell’ambito delle ricorrenze di Ognissanti (mercoledì 1 novembre) e della Giornata Nazionale delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale (sabato 4 novembre), saranno deposte corone di alloro in ricordo dei caduti di tutte le Guerre. Un’occasione per ricordare chi ha lasciato gli affetti terreni, dedicando un momento di raccoglimento con la posa della Corona di Alloro al Monumento ai Caduti della Marina Militare e presso la tomba del Milite Ignoto.







Il programma prevede, per la giornata di mercoledì 1 novembre l’omaggio ai defunti presso i Cimiteri di Montechiaro (ore 8.00), Arola (ore 8.30), Moiano (ore 9.00) e Cimitero Comunale di San Francesco (ore 9.30) con l’accensione del cero alle ore 10.00 e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti della Marina Militare e presso la tomba del Milite Ignoto.

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre ci sarà la posa di una corona di allora al Monumento dei Caduti ad Arola (ore 9.30), Moiano (ore 10.30), Massaquano (ore 11.00) poi alle 12.00 l’Alzabandiera in piazza G. Siani, Inno Nazionale e deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti in via Filangieri.