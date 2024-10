Napoli – Due appuntamenti imperdibili per la festa dell’orrore con “Ma dove vivono i cartoni?”

Mistero, paura, brividi e tanto divertimento. Per Halloween 2024 la compagnia “Ma dove vivono i cartoni?”, Ceo Aurora Manuele, raddoppia con due show imperdibili. Si parte dal 31 ottobre con il “Bosco infestato” all’Oasi Vivinatura di Lagosele a Eboli, Salerno, e si continua nel week end, 2 e 3 novembre al Teatro Troisi di Napoli con una terrificante «Casa Addams».







Già è aria di magia e orrore all’Oasi Vivinatura dove, già è in atto la Terra delle Zucche 2024 a tema messicano, il 31 ottobre dalle 19 si potrà vivere con il “Bosco infestato” una notte di Halloween mai vista prima. Come la più antica tradizione messicana, si vivrà il “Dià de los muertos”, con i personaggi di Coco, musicisti e danzatori messicani e le mostruose creature della notte.

Solo vivendo l’esperienza del Bosco Infestato sarà possibile assistere a tutto ciò che può accadere in una notte, un mistero per i meno coraggiosi.

Il bosco dell’Oasi si accende di lumini e candele, sarà possibile visitarlo incontrando mostri, fantasmi e creature dell’horror. Non mancheranno sfide, scherzi, sorprese, e avventure macabre riservate ai piccoli e alle loro famiglie. Il mood è sempre ispirato alla “family experience”, con la scelta di regie pensate per l’intera famiglia.

Poi si assisterà ad un fantastico show nel bosco infestato, si potrà visitare il campo delle zucche maledette, il terrificante cimitero e la Plaza de mariachis che diventerà il centro della festa. Un vero cult per gli amanti del macabro, il consiglio è di portare con sè una torcia, oltre a indossare le maschere più macabre che esistono.

Non mancherà il Punto ristoro in cui i visitatori potranno scegliere di completare l’esperienza immersiva consumando cibo e prodotti tipici messicani. I professionisti di “Ma dove vivono i cartoni?”, tra attori, ballerini, performer e animatori, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, faranno vivere a tutti i partecipanti una notte indimenticabile.

Ma per “Ma dove vivono i cartoni?” Halloween non si fermerà la notte del 31 ottobre, si protrarrà per l’Intero week end festivo con la mostruosa rivisitazione teatrale della Famiglia Addams. Si chiama “Casa Addams” lo spettacolo che si terrà sabato 2 alle 19 e domenica 3 alle 18 al Teatro Troisi, in via Leopardi 192 a Napoli. È una commedia musicale che farà ballare, divertire ma anche tremare con i personaggi tanto amati da grandi e piccini come Zio Fester, il cugino It, Mano etc. Una rivisitazione entusiasmante che contiene momenti già molto amati dai bambini come la danza di Mercoledì e le avventure dell’orrore della magica famiglia. Uno spettacolo della Stagione Teatrale del Troisi, con patrocinio della Regione Campania, direzione artistica Pino Oliva.

Due eventi da non perdere, per un week end di Halloween originale e spaventoso, dove l’attenzione ad ogni particolare organizzativo, caratteristico di “Ma dove vivono i cartoni?”, le scenografie, gli show e i costumi di scena, oltre che tutto il cast, faranno catapultare i visitatori in terre lontane, dove si sono originate queste tradizioni.

Appuntamenti:

“Il bosco infestato”

31 ottobre 2024 alle 19

Oasi Vivinatura di Lagosele (Eboli)

“Casa Addams”

2 novembre 2024 ore 19

3 novembre 2024 ore 18

Teatro Troisi di Napoli

Prenotazione obbligatoria sul sito:

www.madovevivonoicartoni.it

Visitare le pagine social Ma dove vivono i cartoni?