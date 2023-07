Si è diplomato in tempi record ed è il diplomato più giovane d’Italia il suo nome è Giuseppe Pirillo. E’ di Torre del Greco, ha 16 anni , ha frequentato l’Istituto “A. Tilgher” ad Ercolano.

Giuseppe ha raccontato la sua esperienza al sindaco Ciro Buonajuto che l’ha voluto incontrare al Comune per congratularsi.







Il 16enne si è diplomato svolgendo 4 anni di superiori ed è riuscito ad anticipare l’esame grazie alla “abbreviazione per merito”, opportunità concessa dal MIM agli studenti più in gamba e promettenti del panorama italiano. Il giovane ha concluso gli esami portando a casa il voto massimo (100 e lode) e nelle ultime ore sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto che ha dedicato un post al giovane torrese.

Con un post sui propri canali social non sono mancati i complimenti di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (città in cui risiede l’istituto il “A. Tilgher”). Queste sono le parole del primo cittadino ercolanese per il ragazzo: “Oggi ho incontrato Giuseppe Pirillo, il più giovane diplomato d’Italia. Con i suoi 16 anni ha conseguito la maturità con 100 e lode al Liceo Scientifico “A. Tilgher” di Ercolano! Che sia di buon auspicio per tanti studenti della nostra città”.

Lo stesso sindaco ha poi deciso di invitare il giovane e la sua famiglia nella sede del Comune di Ercolano per congratularsi con il ragazzo e conoscerlo insieme ai suoi familiari. Il tutto è stato raccolto da uno scatto social poi postato dallo stesso Buonajuto.