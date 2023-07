“Sottovoce, Omaggio a Raffaele Viviani” ha chiuso la rassegna “Parole e musica in cortile. Afflato napoletano” che si è svolta presso il suggestivo cortile di Palazzo Vallelonga (Torre del Greco). L’evento, che s è svolto il 20 luglio, ha regalato quattro serate magiche al pubblico, torrese e non, riscuotendo un grande successo di partecipazione.

Lo spettacolo ha proposto un fresco e vivace momento in prosa e musica, con protagonisti i divertenti e commoventi personaggi di Raffaele Viviani, interpretati con maestria dall’esplosivo Ernesto Lama. A contribuire all’incanto dell’opera, la straordinaria vocalità di Marina Bruno e l’eleganza dell’attrice Elisabetta D’Acunzo. Il tutto è stato accompagnato al pianoforte dal M° Giuseppe Di Capua, autore anche delle raffinate rielaborazioni musicali.

Gli interpreti hanno dimostrato una straordinaria maestria nella resa dei personaggi vivianei, guidando gli spettatori in un coinvolgente viaggio. Ernesto Lama si è distinto per la sua interpretazione esplosiva, portando in scena personaggi che hanno suscitato risate e riflessioni. La voce di Marina Bruno ha rapito il cuore del pubblico, trasmettendo con grande sensibilità l’anima dei brani eseguiti. L’attrice Elisabetta D’Acunzo ha aggiunto una nota di eleganza e profondità alle interpretazioni, completando un ensemble di talenti eccezionali.







La rassegna, organizzata dalla Banca di Credito Popolare con la direzione artistica di Gigi Di Luca, ha sicuramente contribuito a consolidare i legami tra la cultura napoletana e il pubblico affezionato all’istituto di credito da ormai 135 anni.

Maria Consiglia Izzo