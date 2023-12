Si chiama “Radices-Immagini e suoni dalle ceneri” il cortometraggio che racconterà la storia della città. E lo farà coinvolgendo alcuni dei luoghi più rappresentativi di Torre del Greco. È l’idea alla base del progetto voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, su iniziativa dell’assessore alle politiche giovanili Anna Fiore. Ad occuparsi dell’iniziativa è Kappaesse Produzioni, fondata e diretta dal regista Francesco Russo, in arte KekkoSlevin. La produzione mira a portare alla luce le radici storiche e culturali della città, coinvolgendo giovani tra i 18 e i 35 anni e dando loro l’opportunità di mettersi alla prova in un progetto cinematografico professionale.

Il termine “Radices” simboleggia, nella moderna Torre del Greco, un richiamo alla tradizione e all’identità che hanno plasmato la civiltà torrese contemporanea. Il progetto si articola in tre fasi principali: la prima è quella dei casting, aperti ad aspiranti attori/attrici e musicisti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che avranno luogo sabato 16 e martedì 19, dalle ore 15 alle ore 19, presso la sede di Kappaesse Produzioni di corso Vittorio Emanuele 158; la seconda è legata alla realizzazione del cortometraggio; una volta completati i casting, si darà il via alla produzione coinvolgendo attivamente tutti i giovani selezionati. Le riprese si concentreranno sui luoghi storici della città, coinvolgendo gli attori e attrici nelle scene e i musicisti nella creazione della colonna sonora; quindi ci sarà il momento della prima proiezione.







“Sono davvero contenta – afferma l’assessore Anna Fiore – di avere sostenuto questo progetto, che nasce e si sviluppa sul territorio di Torre del Greco. Un progetto che vede come protagonisti da una parte le ragazze ed i ragazzi di Torre del Greco, che avranno l’opportunità di cimentarsi professionalmente come attori e attrici del cortometraggio, e dall’altra il patrimonio storico e culturale della città. Un connubio che risponde alla volontà di divulgare e valorizzare le tradizioni. E quale strada migliore se non attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani torresi. Da qui l’idea di Radices”.

Per ulteriori informazioni e per partecipare ai casting, si possono contattare sulle pagine social Kappaesse Produzioni.