Nato e cresciuto a Secondigliano, trasferitosi ai Campi Flegrei dopo ha acquistato una villa da sogno, il noto cantante Geolier ha affidato alla sua pagina social Instagram il suo commento a seguito di alcune frasi emerse online dopo la scossa di terremoto che è stata registrata la scorsa notte.

Commenti di odio, come quelli che emergono durante gli incontri calcistici, hanno radici lontane e spesso creano una sorta di battibecchi infiniti ai quali spesso si è abituati.

Ma di fronte alle tragedie, quei commenti diventano inaccetabili: e di questo ne è convinto anche il grande artista che ormai riempie stadi ovunque.







“Non posso leggere commenti del tipo “Speriamo che accada presto” o altre battutacce sul terremoto restando in silenzio – dice l’artista campano -.

Qui ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando, ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso dovessero scappare.

Se a voi tutto questo non fa male – dice l’artista – siete pregati di guardare in silenzio senza commentare perchè i cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hanno sempre fatto sorridere ma adesso no.

Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa più grande di noi, vincendo sempre”.

Non è chiaro, o meglio non traspare, se al momento del sisma il cantante nazionale era nella sua abitazione, e quindi ha avvertito il terremoto, o se invece si trovasse fuori o, addirittura, fuori regione.

Ciò che è chiaro è che il cantante ormai seguitissmo a livello nazionale ha inteso, con il suo post sul social network, rivolgersi agli utenti social che in queste ore hanno puntato il dito e in qualche modo offeso la critica situazione campana.

Il sisma, infatti, è stato di magnitudo 4.4 ed ha spinto molti cittadini a passare la notte fuori casa per mettersi al sicuro, facendo comunque registrare danni, seppur lievi, e diversi feriti nel quartiere Bagnoli.