Uno spavento enorme: questo quanto naturalmente provato da Giovanni, l’anziano di Bagnoli salvato questa notte dai Vigili del Fuoco dopo il crollo della controsoffittatura provocato dal terremoto di magnitudo 4.4.

“E’ venuto giù il solaio – ha spiegato Aruta – ho chiesto aiuto.

Ho avuto tanta paura, adesso spero che mi diano una mano – conclude – Non chiedo nulla per me.







“Le nostre case sono inagibili – ha dichiarato in coro una familiare -. Finchè non si decide qualcosa – prosegue -, gli anziani ed i deboli vanno portati in una pensione o in una struttura, non possono restare soli.

Dobbiamo andare via anche noi, aiutateci, non chiediamo altro.

Le nostre case non sono sicure e gli anziani soli non possono stare in questa situazione”.