“Sono ancora in corso le verifiche nell’area Fuorigrotta-Bagnoli dopo il terremoto di questa notte, sia nelle scuole che nelle abitazioni.

Nel resto della città, non abbiamo registrato danni strutturali significativi, eccetto in una villetta sgomberata dove la caduta di un controsoffitto ha causato un ferimento fortunatamente lieve.

Continueremo incessantemente con i controlli: avere strutture sicure è l’unica strada che ci consente di convivere con il bradisismo.







Lo stato degli immobili è importante: i privati possono chiedere la valutazione di vulnerabilità e accedere eventualmente al contributo del Governo per poter migliorare la sicurezza sismica dei propri edifici.

Il nostro piano prevede tre aree di accoglienza: una fissa nell’area della Municipalità e due temporanee in corrispondenza dell’Ippodromo e della ex base Nato, che poi tenderà a diventare permanente, così da lasciare bagni e infrastrutture a disposizione dei residenti.

Ci tengo anche a dire ai cittadini che la nostra attenzione e la nostra vicinanza è massima.

Stiamo facendo il possibile per monitorare il sistema, per questo siamo costantemente in contatto con l’osservatorio vesuviano INGV, il che ci ha consentito di avere informazioni in tempo reale e gestire tempestivamente sopralluoghi e aperture e chiusure delle scuole.

E’ una situazione che genera tensione, lo so, ma invito tutti alla calma.

Noi ci siamo, occorre più che mai restare uniti e vigili, aiutarsi a vicenda. La priorità è la sicurezza di tutti”.

Così il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi poco fa alla stampa e sulla sua pagina social.