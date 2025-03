Partenza col botto per la partecipazione del Comune di Torre del Greco alla 27esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma fino a sabato 15 marzo negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli.







In tanti hanno preso d’assalto lo stand allestito dall’ente all’interno del padiglione 4 della fiera, catturati dalle bellezze della città e incuriositi dalle dimostrazioni dal vivo promosse in sinergia con l’istituto Degni.

In particolare, gli alunni del liceo artistico hanno preso possesso di un banchetto allestito per l’occasione e qui hanno mostrato come si lavorano corallo e cammeo, spiegando ai visitatori quali sono le prerogative di un arte che ha reso Torre del Greco famosa in tutto il mondo.

A completare l’esposizione dal vivo, la presenza di alcune studentesse dell’indirizzo moda, che hanno indossato abiti e gioielli provenienti dalla collezione dell’istituto Degni.

Un’atmosfera che ha catturato anche l’attenzione del ministro del turismo Daniela Santanchè, che nel suo giro tra gli spazi espositivi, si è soffermata – accompagnata dal viceministro agli affari esteri Edmondo Cirielli – proprio allo stand di Torre del Greco, prima per ammirare le bellezze presenti sul banco espositivo dove erano all’opera gli studenti del Degni (ha anche scherzato con una conchiglia, avvicinandola all’orecchio e provando a ‘sentire’ il mare), poi chiedendo informazioni più dettagliate della città al sindaco, Luigi Mennella.

Poco prima si era svolta la cerimonia di taglio del nastro: insieme al primo cittadino erano presenti tra gli altri la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia e la presidente della commissione consiliare al turismo Valentina Ascione: “Ho notato una grande partecipazione presso il nostro stand – ammette Luigi Mennella – segno che la nostra presenza e ciò che abbiamo mostrato ha destato l’attenzione dei numerosi presenti.

In tanti hanno anche ammirato le immagine mostrate attraverso un video proiettato a ripetizione, immagini che esaltano le bellezze della città.

Siamo convinti che questa partecipazione e ciò che abbiamo deciso di mettere in campo per promozionare il nome di Torre del Greco avranno un’importante ricaduta in termini di presenze in città”.