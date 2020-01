Torre del Greco – A Torre del Greco, in provincia di Napoli, tutto è pronto per avviare la raccolta differenziata. Peccato che nel frattempo i vecchi punti raccolta siano ancora pieni di rifiuti abbandonati e non ritirati o smaltiti. A parlarne, ancora una volta, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Per vedere il servizio copia l’indirizzo qui sotto sul tuo browser:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/discarica-a-cielo-aperto-a-torre-del-greco_64661.shtml