Il Comune di Napoli inaugura e restituisce alla comunità uno degli spazi verdi più belli di Napoli.

Lo spazio verde del giardino antistante l’Albergo dei Poveri è stato rimesso a nuovo e a disposizione dei cittadini. E’ stato inaugurato nella mattina di venerdì 21 luglio 2023 alla presenza del primo cittadino Gaetano Manfredi e degli assessori alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, alla legalità Antonio De Iesu, dei presidenti delle Municipalità 3 e 4, Fabio Greco e Maria Caniglia.







Come riporta il sito ufficiale del Comune di Napoli, “lo spazio verde restituito alla città grazie alla sinergia tra il Comune e l’associazione 100×100 Naples.

L’intervento per la messa a dimora di circa mille piante e per la realizzazione dell’ impianto di irrigazione si è concluso nei giorni scorsi. La sistemazione dei giardini di piazza Carlo III e la loro manutenzione e cura nel corso del tempo sono un altro tassello del programma di recupero delle aree verdi cittadine avviato con la collaborazione di associazioni e volontari attraverso lo strumento “Adotta un’aiuola”.

“La sinergia con le associazioni –ha affermato l’assessore Santagada– è indispensabile per il recupero di spazi verdi da restituire alla piena fruizione dei cittadini”.