Prosegue costante, nel Compartimento Marittimo di Torre del Greco, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, l’Operazione “MARE SICURO – 2023”.

Nel corso della mattinata odierna, due gli interventi posti in essere dal personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, a tutela dell’ambiente marino/costiero e a salvaguardai della vita umana in mare.







Nel primo caso, una pattuglia terrestre della Guardia Costiera Corallina, con la collaborazione del Comando della Polizia Locale del Comune di Ercolano (NA), ha coordinato la rimozione, da parte di Ditta specializzata, di diversi rifiuti pericolosi, tra cui una tanica in plasticaricolma di olii esausti (verosimilmente derivanti da lavorazioni meccaniche), illecitamente riposti sugli scogli in prossimità del tratto di spiaggia libera in località “La Favorita”. Sono in corso i previsti accertamenti per cercare di risalire ai possibili autori di un simile atto “vandalico” che compromette, in maniera irreversibile, l’integrità ambientale di un pezzo di arenile, particolarmente affollato dai bagnanti, in questo periodo.

Successivamente, perveniva, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, una richiesta di soccorso/assistenza, da parte di due diportisti che, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine (mare ingrossato e vento forte), si trovavano in condizioni di estrema difficoltà, con il rischio più che concreto di finire, con la propria unità (una piccola imbarcazione, per giunta a remi), sulla scogliera ubicata in prossimità delle ostruzioni portuali. Immediatamente, si interveniva con l’impiego delbattello pneumatico GC B66, il cui equipaggio riusciva a riportare in piena sicurezza, riconducendoli in porto, il natante e soprattutto i due occupanti, ancora spaventati per l’accaduto.

La Guardia Costiera, soprattutto in questo periodo, mette in campo un dispositivo rafforzato di uomini e mezzi, per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza dei bagnanti e della navigazione, nonché la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Ovviamente, a tutta l’utenza marittima si raccomanda massima prudenza ed in particolare, ai diportisti si consiglia sempre, prima di prendere il mare, il controllo delle varie dotazioni di bordo, dell’efficienza della stessa unità utilizzata, nonché delle condizioni del tempo.