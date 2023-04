Come annunciato , Carmela Rescigno, consigliera regionale, ha incontrato i vertici ASL NAPOLI 3, per riferire circa le criticità attuali dell’ospedale Maresca.

Rescigno ha avuto un confronto con il direttore generale dell’Asl Na 3, Giuseppe Russo, nel corso del quale è stata posta l’attenzione sulla carenza di personale nonostante la capienza economica per bandire concorsi. E’ emerso che è stata chiusa la procedura per nuovi cardiologi e anestesisti, che a breve saranno destinati nelle strutture ospedaliere dell’Asl Napoli 3. Da quanto affermato dalla consigliera, il dirigente Asl ha garantito, inoltre, che i lavori fermi da tempo per i 6 posti di sub intensiva saranno ripresi quanto prima. Sembrerebbe che dal nuovo atto aziendale al vaglio della Regione l’ ospedale continuerà ad avere un pronto soccorso attivo h24 e rientrare nella rete dell’ emergenza.

La consigliera Rescigno ha assicurato che chiederà subito al Presidente Vincenzo De Luca un incontro per rappresentare la necessità di attivazione delle reti IMA ICTUS e TRAUMA , l’unica soluzione per far sì che il 118 possa trasportare il paziente non più nell’ospedale più vicino ma in quello più idoneo alla cura della patologia tempo dipendente.







La consigliera ha poi incontrato la rappresentate torrese della Lega, Maria Gabriella Palomba, ed alcuni esponenti dell’Associazione pro Maresca (la dottoressa Olga Sessa, l’ing. Gaglione e la sig.ra Ciretta Vitiello), che da ben 14 anni combatte per un ospedale efficiente.

Marika Galloro