Castellammare di Stabia – Il Rotary Club di Castellammare di Stabia ha avviato, sin dal principio della pandemia, il “Progetto Emergenza sanitaria da COVID-19 sul territorio stabiese”.

Nell’ambito di tale progetto, giovedì 14 maggio u.s., sono stati consegnati all’Ospedale San Leonardo di Castellammare i seguenti dispositivi di protezione individuale: n. 450 Camici, n. 900 Calzari lunghi, e n. 200 Copricapo-Coprinuca e spalle, tutto il materiale è in materiale TNT doppio spessore, antitaglio, ed idrorepaellente.

Il tutto, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni della normativa sanitaria nazionale.

Alla consegna in questione, avvenuta per motivi sanitari nella chiesa dell’ospedale, erano presenti il Direttore Sanitario Dott.ssa Rosa Santarpia ed il Dott. Pietro Di Cicco, Primario del Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale San Leonardo, oltre al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Camilla Dolce, ed ai nostri Soci, Dott. Luigi Baron, Consigliere del Club e Primario dell’Ospedale, nonché il Chirurgo Dott. Vincenzo Amelina, nostro Past President, ed il Presidente in carica del Club, Francesco Di Somma.