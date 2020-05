Pompei – Si informa la cittadinanza che a partire dalle ore 8.00 di ieri 19 maggio 2020 e fino al termine delle operazioni, continueranno le attività di sanificazione e disinfezione di tutte le strade del territorio comunale (nono ciclo).

Le zone interessate saranno le vie e piazze della Città di Pompei sotto indicate e le relative diramazioni.

Si invita la popolazione, al fine di facilitare le operazioni di sanificazione, a rimuovere anzitempo tutti i veicoli al fine di non intralciare gli interventi programmati.

I prodotti utilizzati e le modalità di sanificazione e disinfezione non sono pericolose per le persone e per gli animali, pertanto, nessuna raccomandazione particolare viene data alla Cittadinanza.

Eventuali strade che, per circostanze non programmabili, non dovessero essere sanificate, verranno recuperate il giorno successivo.

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

Martedì 19 maggio 2020

− via Sacra

− via Bartolo Longo

− piazza Bartolo Longo

− via Roma

− piazza Immacolata

− via Plinio

− piazzale Schettini

− via Carlo Alberto

− via Carlo Alberto I e II traversa

− Parco Scacciapensieri

− via Mazzini

− via Lepanto

− via Lepanto I e II traversa

− vicolo carabinieri

− via Parroco Federico

− via Anastasio Rossi

− via Armando Diaz

− via Parrocchia

− via Albenzio de Fusco

− via Fratel Adriano Celentano

− via Piave

− via Giovanni XXIII

− via Tenente Ravallese

− via Colle San Bartolomeo

− via Cirillo (ex via Minutella)

− via San Giuseppe

− via San Michele

− via Giovanni Battista della Salle

− via Duca d’Aosta

− fonte salutare

− traversa Pironti

− via Vittorio Emanuele

− via Unità d’Italia

− piazza Falcone e Borsellino

− via Monsignor Luigi di Liegro

Mercoledì 20 maggio 2020

− via Aldo Moro

− via Moregine

− via Pontenuovo

− via Statale

− via Ponte Persica

− via Ripuaria

− via Ponte Izzo

− via Don Gennarino Carotenuto

− via Fontanelle

− via Fontanelle I e II traversa

− via Gesuiti

− via Messigno

− via vicinale Messigno

− via Casone

− via Casone I e II traversa

− via Corsa

− via Molinelle

− via Carrara

− via Mariconda

− via Astolelle

− via Stabiana

− Masseria Curato

− cavalcavia

− via S. Abbondio

− via Campo Aviazione

− via Macello

− via S. Antonio

− palazzine via Nolana

− via Fucci + piazzale

Giovedì 21 maggio 2020

− via Nolana

− traversa Cirillo

− via Parrelle

− via Treponti

− vicinale Treponti

− traversa Lepre

− traversa Acanfora

− via Grotta I e II

− via Pizzo Martino

− via Giuliana (completa)

− via Capone

− traverse via Capone I e II

− via Crapolla I e II

− via Epitaffio

− via Sardone

− via Androne

− via Spinelli

− Villa dei Misteri

− via Arpaia

− via Fossa di Valle

Venerdì 22 maggio 2020

− traverse Mariconda

− cortile D’Auria

− via Fondo dalla Rocca

− traversa Termine

− traverse Messigno

− traverse via Casone

− traverse Ponte Izzo

− traverse Fontanelle

− traversa Tortora

− traverse via Nolana

− traverse Treponti

− traversa Duca d’Aosta

− via Calvanese

− traverse via Arpaia

− Masseria Lapilli

− traversa campo sportivo

− traverse via Unità d’Italia

− traverse via Fucci

− traverse palazzine via Nolana

− via Antonio Segni

− traversa Carbone

− traverse via Astolelle

− traverse S. Abbondio

− via Andolfi

− traverse via Crapolla

− traverse via Mazzini

(la sanificazione comprende tutto il territorio comunale, con le strade indicate e le relative diramazioni)