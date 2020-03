Nel corso della trasmissione Di Martedì in onda su LA7 viene posta dal giornalista Giovanni Floris alla collega Milena Gabanelli la seguente domanda: “Esiste un interesse del Nord che il Sud non si sviluppi?“.

La ex-conduttrice di Report, che cura per il Corriere “Dataroom”, senza esitare risponde in maniera schietta ed inequivocabile: “Il Nord ha certamente questo interesse, attrae i pazienti dal Sud. Vale sia per gli ospedali pubblici che per le strutture private. Quindi certamente non ha interesse a spingere affinché la sanità al Sud migliori”.

Le dichiarazione della Gabanelli riportano alla mente ai fatti incresciosi accaduti negli ultimi giorni, ovvero, l’attacco che ha subito a “Carta Bianca” il dottore napoletano Ascierto dal suo collega del Nord Massimo Galli. Poi successivamente dileggiato anche dalla trasmissione Striscia la Notizia. Se seguito autori e conduttori, della trasmissione, sono stati querelati dall’Istituto Pascale di Napoli (leggi)

Di seguito l’intervista integrale, mentre al 2’e 8” il punto dell’intervista della Gabanelli oggetto del nostro articolo.